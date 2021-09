Poitiers Bibliothèque Universitaire Sciences campus Poitiers, Vienne Journée des Dys à la BU de Poitiers Bibliothèque Universitaire Sciences campus Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

lundi 11 octobre – 08h30 Les bibliothèques universitaires de Poitiers participent pour la première année à la Journée des Dys.

Lundi 11 octobre 2021, venez découvrir ces troubles nombreux et souvent méconnus : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, dysphasie… Souvent diagnostiqués chez les jeunes enfants scolarisés, ils touchent aussi des adultes car il ne s’agit pas de maladies mais de handicaps.

Conférence, partage d’expériences, outils, ateliers, tables thématiques, vous seront proposés lors de cette journée.

