Marseille Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université Bouches-du-Rhône, Marseille Ensemble, observons les saisons Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ensemble, observons les saisons Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université, 8 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 04 – 08 octobre

Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université Aix-Marseille Université. Réservation conseillée En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

lundi 04 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 08h00

mercredi 06 octobre – 08h00

jeudi 07 octobre – 08h00

vendredi 08 octobre – 08h00 L’Observatoire des Saisons (ODS) Provence est une déclinaison locale d’un programme national de sciences participatives. Il invite les citoyen(ne)s de tous âges à observer des évènements saisonniers chez les êtres vivants : à quelle date les feuilles et les fleurs sortent-elles ? Quand les feuilles commencent-elles à jaunir et à tomber ?

Afin d’aider à mieux comprendre les effets du réchauffement climatique sur la flore provençale, et en partenariat avec l’Observatoire des Saisons Provence, la Bibliothèque Universitaire Sciences Luminy invite différents publics à diverses animations : visite d’exposition, mini-conférence/débat, parcours d’observation en extérieur…

Les animations auront lieu en présentiel ou en distanciel, en fonction des contraintes liées à la crise sanitaire au moment de l’évènement.

Le nombre de places sera limité pour les animations nécessitant un intervenant médiateur. Ces séances seront accessibles sur réservation.

Programme pour les animations de groupes (réservation obligatoire) :

Étudiants, personnels, le lundi 4 octobre :

Conférence / sortie sur les campus (1H) – possible adaptation en webinaire

– 30 min (en salle) : présentation de l’ODS Provence, du contexte scientifique et du protocole d’observation

– 30 min (balade sur le campus) : mise en pratique des observations sur des espèces de plantes présentes sur le campus

– Exposition en libre accès Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université Avenue Escadrille Normandie Niemen 13013 Marseille 13013 organisateur : https://www.univ-amu.fr/ Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université Adresse Avenue Escadrille Normandie Niemen 13013 Marseille Ville Marseille lieuville Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille Université Marseille