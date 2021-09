Mulhouse Bibliothèque Salvator Haut-Rhin, Mulhouse L’Odyssée littéraire Bibliothèque Salvator Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L'Odyssée littéraire Bibliothèque Salvator, 8 octobre 2021, Mulhouse.

Le réseau des bibliothèques de Mulhouse.

vendredi 08 octobre – 16h30 à 18h00 Vous êtes un explorateur interstellaire et votre navette vient de se poser sur une planète inconnue. Il faut faire votre rapport à la Terre : est-ce une planète habitable ? Peuplée ? Grand Est>Haut-Rhin

Bibliothèque Salvator 12 Avenue Roger Salengro 68100 Mulhouse

