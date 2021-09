Saint-Priest-Ligoure Bibliothèque Saint Priest Ligoure Haute-Vienne, Saint-Priest-Ligoure Petites et grandes émotions Bibliothèque Saint Priest Ligoure Saint-Priest-Ligoure Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Petites et grandes émotions Bibliothèque Saint Priest Ligoure, 16 octobre 2021, Saint-Priest-Ligoure. Fête de la science 01 – 16 octobre

Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 16 octobre – 09h00 Série d’ateliers à destination des enfants de maternelle mais aussi une exposition et un atelier parents-enfants tout public autour des émotions

Qu’est ce qu’une émotion ? qu’est ce qu’elle provoque chez moi ?

Les quatre émotions de la vie seront étudiées : la joie, la colère, la tristesse et la peur.

Une découverte des différentes émotions de base se fera avec l’album « la couleur des émotions » puis les enfants travailleront en groupe . On lit une ou plusieurs histoires pour découvrir l’émotion, on travaille sur le vocabulaire de l’émotion et les mimiques associées à cette émotion. En parallèle nous proposons des activités de tri de photos, de créations artistiques qui serviront de base à l’exposition « Petites et grandes émotions » et à l’atelier parents-enfants. Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

Bibliothèque Saint Priest Ligoure Rue Cécile Sabourdy 87800 Saint-Priest-Ligoure

