Escape game “Recherche à risques” Bibliothèque Pont-Hébert, 6 octobre 2021, Pont-Hébert. Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque Pont-Hébert Bibliothèque municipale. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00 Vous êtes un groupe de survivants reclus dans la bibliothèque, suite à la contamination de l’air extérieur. Vous êtes bloqués là. Impossible de survivre au-delà de ces murs ! C’est alors que vous découvrez des affaires. Les affaires d’une scientifique qui semblait sur le point de trouver un remède… Et elle reste introuvable.

C’est sans doute la dernière chance de sauver l’humanité ENTIÈRE !

Saurez-vous décrypter et récupérer tout son travail avant l’évacuation en urgence de la ville ? » Normandie>Manche

