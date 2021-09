Paris Bibliothèque Place des fêtes Paris À la découverte du souffle Bibliothèque Place des fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

À la découverte du souffle Bibliothèque Place des fêtes, 2 octobre 2021, Paris. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque Place des fêtes Bibliocité pour les bibliothèques de la Ville de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30 Avoir des difficultés à respirer, être à bout de souffle… au quotidien, notre respiration peut être impactée lors de situations d’effort physique, de stress, ou de peur. Cette fonction, autonome mais vitale, est parfois mise à rude épreuve en cas d’affections ou de pathologies spécifiques : asthme, fibrose pulmonaire, syndrome de détresse respiratoire aigüe (ARDS)… et plus récemment, en cas d’infection par le virus de la Covid-19.

Quels sont les mécanismes de notre respiration ? Comment et pourquoi certaines maladies se développent parfois chez certains d’entre nous ? Comment préserver son capital respiration ?

En présence de praticiens hospitaliers et de chercheurs de l’Inserm, cette conférence est l’occasion de découvrir les fonctions mécaniques et physiologiques de notre respiration, ainsi que certaines pathologies pouvant perturber son bon fonctionnement.



Rencontre organisée en partenariat avec l’Inserm. Île-de-France>Paris

Bibliothèque Place des fêtes 18 Rue Janssen 75019 Paris 75001 organisateur : Bibliothèque Place des fêtes

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque Place des fêtes Adresse 18 Rue Janssen 75019 Paris Ville Paris lieuville Bibliothèque Place des fêtes Paris