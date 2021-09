Caumont-sur-Durance Bibliothèque Pierre Vouland Mairie de Caumont-sur-Durance Caumont-sur-Durance, Vaucluse Caumont fête la Science Bibliothèque Pierre Vouland Mairie de Caumont-sur-Durance Caumont-sur-Durance Catégories d’évènement: Caumont-sur-Durance

Fête de la science 06 – 08 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 08 octobre – 19h00 à 20h30 3 temps forts à la bibliothèque municipale Pierre Vouland, ceci avec la complicité des Petits débrouillards :

Mercredi 6 octobre de 15 à 16h : « Découvrons les sciences en famille ! » Ateliers parents-enfants.

Jeudi 7 octobre : « A l’école des Sciences ! » Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque, accueil réservé aux classes de CE2, CM1, CM2 de l’école élémentaire Fernand Perrin.

Vendredi 8 octobre de 19h à 20h30 : « Les hologrammes : atelier, débat, expériences. » Public adulte.

Ces rendez-vous scientifiques sont gratuits sur inscription à l'accueil de la bibliothèque ou au 04 90 25 21 07

