Camon Bibliothèque Pierre Garnier CAMON, Somme Fabrication de produits ménagers Bibliothèque Pierre Garnier Camon Catégories d’évènement: CAMON

Somme

Fabrication de produits ménagers Bibliothèque Pierre Garnier, 9 octobre 2021, Camon. Fête de la science 09 octobre

Bibliothèque Pierre Garnier Amiens Métropole. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 à 11h30 Et si vous saviez enfin ce qu’il y a dans vos produits?

Participez aux ateliers de fabrication de produits ménagers dans une optique de durabilité et de réduction des déchets. À travers ces ateliers nous vous proposons de respecter votre santé, notre planète et votre porte-monnaie.

En partenariat avec l’association Zéro Waste Hauts-de-France>Somme

Bibliothèque Pierre Garnier 8 Place du General Leclerc 80450 Camon 80450 organisateur : Bibliothèque Pierre Garnier

Détails Catégories d’évènement: CAMON, Somme Autres Lieu Bibliothèque Pierre Garnier Adresse 8 Place du General Leclerc 80450 Camon Ville Camon lieuville Bibliothèque Pierre Garnier Camon