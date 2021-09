Grasse Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes, Grasse Escape Game « Panique dans la bibliothèque » Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 17h30 à 19h00 Samedi 9 octobre, à 17h30, venez participer à un escape Game dans votre bibliothèque mêlant science et investigation. Cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi.

Tout public à partir de 10 ans.

Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans

A la Villa Saint-Hilaire,

