Grasse Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes, Grasse Conférence “Parole et langues : un défi cérébral” Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

Conférence “Parole et langues : un défi cérébral” Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire, 8 octobre 2021, Grasse. Fête de la science 08 octobre

Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire Service bibliothèque & médiathèques de Grasse. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00 Conférence “Parole et langues : un défi cérébral”

Vendredi 8 octobre, à 18h30, venez rencontrer Fanny Meunier, Directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire Bases, Corpus, Langage (Université Côte d’azur – CNRS) vous parlera des recherches scientifiques effectuées sur le langage parlé en mettant en évidence les enjeux liés à la diversité et la variabilité : multiplicité des langues, des accents mais aussi des modes de production (parlé, crié, chuchoté mais aussi sifflé). Elle montrera également comment le bruit, tout en étant un véritable danger pour les individus, peut être utilisé pour comprendre les processus en jeu dans la compréhension de la parole.

Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans

A la Villa Saint-Hilaire

Parking assuré sur place. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire 1 impasse E.Boursier Mougenot 06130 organisateur : https://www.mediatheques.grasse.fr/ Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Grasse Autres Lieu Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire Adresse 1 impasse E.Boursier Mougenot Ville Grasse lieuville Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint-Hilaire Grasse