Animations scientifiques Bibliothéque municipale de Roquefort la Bédoule, 2 octobre 2021, Roquefort-la-Bédoule. Fête de la science 02 octobre

Bibliothéque municipale de Roquefort la Bédoule del grazia. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 18h30

samedi 02 octobre – 20h00 Fresques sur le climat : Atelier qui se pratique en équipe et qui permets de découvrir ensemble ses mécanismes en jeu et leur influence sur notre vie quotidienne . Le changement climatique est un problème collectif complexe encore mal compris par la population.

Conférences interactive “l’energie expliquée avec les mains” cette conférence interactive vise à jouer avec les idées reçues et à remettre à leur place les enjeux et le ordres de grandeur pour mieux savoir de quoi on parle quand il s’agit d’energie.

Visites de l’observatoire de Font Blanche avec un chargé de recherche de l’INRAE. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

