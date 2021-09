Parempuyre Bibliothèque municipale de Parempuyre Gironde, Parempuyre Quand la matière s’anime?!… Bibliothèque municipale de Parempuyre Parempuyre Catégories d’évènement: Gironde

Quand la matière s’anime?!… Bibliothèque municipale de Parempuyre, 9 octobre 2021, Parempuyre. Fête de la science 09 octobre

Bibliothèque municipale de Parempuyre Labo enchanté. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 La matière s’anime ?! … Et pourquoi pas ?

Les polymères ont bien le droit de danser, les serpents du pharaon de sortir de terre, les ferrofluides de se hérisser…

En partenariat avec la bibliothèque de Parempuyre, le Labo enchanté propose un parcours avec des défis, des démonstrations et différentes expériences originales et surprenantes visant à émerveiller petits et grands. Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Bibliothèque municipale de Parempuyre 47 Rue du Général de Gaulle 33290 Parempuyre 33290 organisateur : https://labo-enchante.fr/ Bibliothèque municipale de Parempuyre

