Lyon Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse Métropole de Lyon, Rhône Fête de la science : atelier découverte pour enfants Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Fête de la science : atelier découverte pour enfants Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse, 2 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse Bibliothèque municipale de Lyon. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 16h00 Pour enfants de 7 à 12 ans, un atelier sur la thématique de la « Police scientifique » en faisant des expériences, venez découvrir les différentes techniques d’identification (empreintes digitales, labiales…). Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse 12 bis rue de Cuire 69004 Lyon 69004 organisateur : www.bm-lyon.fr Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse Adresse 12 bis rue de Cuire 69004 Lyon Ville Lyon lieuville Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse Lyon