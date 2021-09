Lyon Bibliothèque Municipale de Lyon 5ème Saint-Jean Métropole de Lyon, Rhône Ma thèse en un clin d’œil… et en BD ! Bibliothèque Municipale de Lyon 5ème Saint-Jean Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Ma thèse en un clin d'œil… et en BD !
Bibliothèque Municipale de Lyon 5ème Saint-Jean, 6 octobre 2021, Lyon.
Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire
Grand public.

mercredi 06 octobre – 17h00 Eric Sergent, doctorant au Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA) pour l’Université Lumière Lyon 2, a remporté la finale locale du concours de vulgarisation scientifique “Ma thèse en 180 secondes” pour sa thèse en sciences humaines et sociales “Cimetières et sépultures en France, 1848-1914. L’art funéraire à travers les exemples de Paris, Lyon et Dijon”.

Sa thèse a été sélectionnée pour être illustrée en bande dessinée dans le cadre de “Sciences en bulles”, publication éditée spécialement pour la Fête de la Science.

Ayant le goût du partage et de la transmission, Eric Sergent se propose de vous faire découvrir son travail quotidien de chercheur en sciences humaines. Laissez-vous guider pour une balade… à travers les cimetières d’antan ! Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

