samedi 02 octobre – 09h30 Voilà plus de cent ans que la police utilise les empreintes digitales pour résoudre des enquêtes. Qu’est-ce qu’une empreinte digitale ? Comment s’en sert-on pour ficher et rechercher des criminels ? Quelles sont aujourd’hui les autres techniques de la police scientifique ? la bibliothèque dévoile tous les secrets de la PTS : venez tester, manipuler, observer et lire pour comprendre ce qui se joue dans les polars. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

