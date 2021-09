Allauch bibliothèque municipale Bernard Monge Allauch, Bouches-du-Rhône Atelier scientifique : la galaxie bibliothèque municipale Bernard Monge Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Atelier scientifique : la galaxie bibliothèque municipale Bernard Monge, 6 octobre 2021, Allauch. Fête de la science 06 octobre

bibliothèque municipale Bernard Monge bibliotheque municipale d’Allauch. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 13h30

mercredi 06 octobre – 15h45 Les objectifs de l’atelier sur la galaxie:

définir l’infiniment grand

mettre en évidence l’atmosphère

comprendre le big-bang et la formation des planètes

savoir reconnaître et différencier les corps célestes

identifier des planètes de notre système, savoir les différencier et les positionner Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

bibliothèque municipale Bernard Monge 32 rue fernand rambert 13190 Allauch 13190 organisateur : bibliothèque municipale Bernard Monge

Détails Catégories d’évènement: Allauch, Bouches-du-Rhône Autres Lieu bibliothèque municipale Bernard Monge Adresse 32 rue fernand rambert 13190 Allauch Ville Allauch lieuville bibliothèque municipale Bernard Monge Allauch