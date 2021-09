Allauch bibliothèque municipale Bernard Monge Allauch, Bouches-du-Rhône Animation planétarium bibliothèque municipale Bernard Monge Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Animation planétarium bibliothèque municipale Bernard Monge, 9 octobre 2021, Allauch. Fête de la science 07 – 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 11h15

samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 15h30

samedi 09 octobre – 17h00 Ce planétarium itinérant est constitué d’une coupole gonflable de 4,50 m de diamètre et d’un simulateur de ciel permettant la projection de la voûte céleste (étoiles, constellations, planètes…). Des images et vidéos astronomiques viennent compléter et agrémenter cette simulation. La séance est animée de façon interactive par un médiateur scientifique spécialisé en astronomie. Avec une capacité maxi de 20 adultes ou 30 enfants.

Pour les scolaires : séances Planète et découverte du ciel

tout public : découverte de l'astronomie. Sur cette période Saturne et Jupiter sont visibles.

bibliothèque municipale Bernard Monge 32 rue fernand rambert 13190 Allauch 13190

