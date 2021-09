Amfreville Bibliothèque municipale Amfreville, Calvados Le citron glacé est bien plus efficace qu’une chimiothérapie pour détruire un cancer Bibliothèque municipale Amfreville Catégories d’évènement: Amfreville

Calvados

Le citron glacé est bien plus efficace qu’une chimiothérapie pour détruire un cancer Bibliothèque municipale, 1 octobre 2021, Amfreville. Fête de la science 01 octobre

Bibliothèque municipale ASSOCIATION NORMANDIE DOC’. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h30 à 20h00 De fausses informations sur le cancer sont régulièrement relayées, oscillant entre alarmes infondées, qui alimentent les peurs, et faux traitements miracles qui font naître de faux espoirs et surtout qui peuvent conduire à abandonner les traitements validés par la science. Quelle place pour les traitements actuels et les promesses du sur-mesure ? Normandie>Calvados

Bibliothèque municipale Rue de la Culture 14860 Amfreville 14860 organisateur : Bibliothèque municipale

Détails Catégories d’évènement: Amfreville, Calvados Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse Rue de la Culture 14860 Amfreville Ville Amfreville lieuville Bibliothèque municipale Amfreville