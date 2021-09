Amfreville Bibliothèque municipale Amfreville, Calvados Fête de la bibliothèque Bibliothèque municipale Amfreville Catégories d’évènement: Amfreville

Calvados

Fête de la bibliothèque Bibliothèque municipale, 2 octobre 2021, Amfreville. Fête de la science 01 – 02 octobre

Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale Amfreville. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h30

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00

samedi 02 octobre – 13h30 à 15h00

samedi 02 octobre – 15h30 à 17h00 C’est la fête de la bibliothèque!

Cela commence dès le 1 octobre 18h30 avec une conférence scientifique par un intervenant du Dôme, suivi le lendemain 2 octobre avec un escape game scientifique. Un groupe de malfaiteurs est venu y semer la panique. Notre collègue a disparu…… : escape game « Panique à la bibliothèque » : stop aux idées reçues. Résolvons l’énigme ensemble ! (sur inscription : 10h30, 13h30 et 15h30)

Ce n’est pas tout!

Animation autour du livre : speed-booking, atelier d’écriture avec une lecture musicale, dictée : en matinée

Animation autour de la lecture : présentation et vente d’une sélection de livres choisis de la rentrée littéraire par la librairie “la page qui tourne”. Ainsi qu’une présentation, et vente, de la production littéraire de l’auteur Jean-Marc Bassetti : après-midi

Animations autour de la photo et de la vidéo : photos étranges, vidéos les Amfrevillais et les livres : tout au long de la journée.

Animations locales : une exposition sur Brassens (liée aux concerts de la semaine suivante), jeux de sociétés, musiques, café associatif, comité des fêtes…. : tout au long de la journée.

Animations musicales : 2 mini concerts, suivi d’un apéro festif pour clore cette journée.

Animations à venir de novembre à janvier 2022 : Le Vrai du Faux

Les idées reçues, fake news, décryptage de l’information le vrai du faux sont le fil conducteur des animations de la bibliothèque pendant l’année scolaire 2021 2022, en partenariat avec le CRIJ, l’école primaire d’Amfreville, le collège de Merville-Franceville, les associations locales.

Intervenants : CRIJ, animatrice atelier d’écriture, musiciens, bénévoles les Amis de la bibliothèque, café associatif, comité des fêtes Normandie>Calvados

Bibliothèque municipale rue de la culture 14860 organisateur : Bibliothèque municipale

