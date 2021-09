Tourville-sur-Odon Bibliothèque municipale Calvados, Tourville-sur-Odon Escape Game Bibliothèque municipale Tourville-sur-Odon Catégories d’évènement: Calvados

Tourville-sur-Odon

Escape Game Bibliothèque municipale, 2 octobre 2021, Tourville-sur-Odon. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque municipale Elphège Papillon. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30 Engagé dans une équipe des services secrets, vous devrez retrouver Clara, votre collègue disparue alors qu’elle récoltait dans la bibliothèque les dernières preuves pour faire tomber un groupe très dangereux, les Obscurantes. Les seuls indices que vous avez en votre possession sont un message qu’elle a enregistré juste avant sa disparition et une enveloppe. Il faudra aller vite pour achever ce défi. Normandie>Calvados

Bibliothèque municipale Rue du Château 14210

