mardi 05 octobre – 14h00 La prise en charge de la douleur est parfois perçue comme une nouveauté, une pratique négligée dans le passé. Pourtant, la douleur est déjà un sujet de préoccupation aux 16e-18e siècles. Même si la médecine de cette époque est en partie impuissante à y remédier, les médecins la mentionnent souvent et cherchent toujours à la soulager. S’arrêter sur la période des 16e-18e siècles permet de dépayser notre regard sur ce problème : le détour par le passé contribue au renouvellement des questionnements et des pratiques actuelles. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

