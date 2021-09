Nice Bibliothèque Louis Nucéra Nice Alpes-Maritimes, Nice ATELIER ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION LEGO AVEC BRICKS FOR KIDSZ Bibliothèque Louis Nucéra Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque Louis Nucéra Nice BMVR DE NICE.
Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00 Atelier ludique et éducatif pour les enfants de 7 à 13 ans avec les briques LEGO® pour une approche fun et instructive des sciences et de l’ingénierie, à travers plus de 800 modèles déclinés en 60 thèmes éducatifs (force de la nature, sciences de la vie, architecture…).

Dans le cadre de la Fête de la science Provence-Alpes-Côte d'Azur>Alpes-Maritimes

Bibliothèque Louis Nucéra Nice 2 Place Yves Klein 06300 Nice

