Village des Sciences de l’UPJV Bibliothèque Louis Aragon, 2 octobre 2021, Amiens.

Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque Louis Aragon Université de Picardie Jules Verne. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Le Village des Sciences est un lieu de rencontre destiné au grand public pendant la Fête de la Science. Il regroupe des ateliers et des démonstrations scientifiques, des expositions, qui s’adressent à tous âges et tous niveaux, animés par des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants, des personnels et des bénévoles d’associations de culture scientifique.

Le Village des Sciences investira une nouvelle fois, la bibliothèque Louis Aragon d’Amiens Métropole, qui est un lieu de savoirs et d’échanges. Cette collaboration entre l’Université et la bibliothèque permet à nouveau d’imaginer un parcours qui mélange fonds documentaire, multimédia, et artistique, ateliers scientifiques dans un même lieu.

On y retrouve différents ateliers proposés par l’UPJV et les associations scientifiques, notamment un Planétarium, de la céramologie/archéologie, de la robotique, de la réalité virtuelle, de la fabrication de cosmétiques et de produits ménagers, un Escape Game, … et plein d’autres encore !!)

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République 80000 Amiens 80000

