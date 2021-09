Toulaud Bibliothèque Les vers à soi Ardèche, Toulaud Projection du film : “Les génies de la Grotte Chauvet” Bibliothèque Les vers à soi Toulaud Catégories d’évènement: Ardèche

Toulaud

Projection du film : “Les génies de la Grotte Chauvet” Bibliothèque Les vers à soi, 8 octobre 2021, Toulaud. Fête de la science 08 octobre

Bibliothèque Les vers à soi Bibliothèque Les vers à soi. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 20h30 Les peintures et dessins de la Grotte Chauvet sont à ce jour les plus anciens témoignages d’expression artistique de l’humanité. Leur force et leur modernité bouleversent toutes les idées reçues sur l’art de la préhistoire.

La création d’un grand musée consacré à la reproduction des œuvres nous donne l’occasion d’aller voir de très près les peintures, les dessins et les gravures, d’en comprendre toutes les finesses techniques et de retrouver leur immense pouvoir d’émotion.

Christian Tran a filmé les nombreux artistes qui ont travaillé sur cette reconstitution avec, comme chef de file, Miquel Barceló. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Bibliothèque Les vers à soi 100 Rue des Mûriers 07130 Toulaud 07130 organisateur : Bibliothèque Les vers à soi

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Toulaud Autres Lieu Bibliothèque Les vers à soi Adresse 100 Rue des Mûriers 07130 Toulaud Ville Toulaud lieuville Bibliothèque Les vers à soi Toulaud