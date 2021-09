Toulaud Bibliothèque Les vers à soi Ardèche, Toulaud La paléontologie à travers l’extraordinaire histoire d’Ida Bibliothèque Les vers à soi Toulaud Catégories d’évènement: Ardèche

Toulaud

La paléontologie à travers l'extraordinaire histoire d'Ida Bibliothèque Les vers à soi, 2 octobre 2021, Toulaud. Fête de la science 02 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h30 à 17h00 Susanna Melis vous emmènera sur les traces d’un primate fossilisé, retrouvé en Allemagne sur un site classé Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. À travers cette adaptation orale du livre “Ida, l’extraordinaire histoire d’un primate vieux de 47 millions d’années” de Jorn Hurum, Torstein Helleve et Esther van Hulsen (Albin Michel), vous découvrirez la vie de cet animal, de sa naissance à sa mort et sa fossilisation, en passant par ses explorations, sa recherche de nourriture, ses peurs, ses cachettes, ses jeux…

Après le conte, place à l’atelier ! Les enfants pourront poser leurs questions, découvrir et observer de nombreux fossiles, débattre sur le métier de paléontologue… Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Bibliothèque Les vers à soi 100 Rue des Mûriers 07130 Toulaud

