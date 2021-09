Amiens Bibliothèque Le Petit Prince Amiens, Somme Atelier Robotique-Cubeto Bibliothèque Le Petit Prince Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Atelier Robotique-Cubeto Bibliothèque Le Petit Prince, 6 octobre 2021, Amiens. Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque Le Petit Prince Amiens Métropole. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h30 À partir de 4-5 ans Hauts-de-France>Somme

Bibliothèque Le Petit Prince 123 Rue de Mercey 80090 Amiens 80000 organisateur : Bibliothèque Le Petit Prince

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Bibliothèque Le Petit Prince Adresse 123 Rue de Mercey 80090 Amiens Ville Amiens lieuville Bibliothèque Le Petit Prince Amiens