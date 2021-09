Rencontre débat : une épidémie d’émotions Damien KARBOVNIK, André RAUCH Bibliothèque l’Alinéa, Strasbourg, 2 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque l’Alinéa, Strasbourg Service des Bibliothèques_Université de Strasbourg. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 17h00

L’émotion : phénomène biologique, mais aussi social ? André Rauch, historien de la culture, et Damien Karbovnik, sociologue et historien des religions, aborderont la place des émotions dans la recherche récente en sciences humaines et à partir de leurs travaux respectifs.

A l’occasion de la crise sanitaire, assistons-nous à un « besoin inédit d’émotions » (cf. L’Histoire des Émotions, dirigée par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtin et Georges Vigarello) ? Plus largement, que peuvent nous apprendre les sciences humaines sur les émotions, leur perception et leur évolution à travers le temps et les sociétés ?

André Rauch reviendra ainsi sur la place de l’envie dans l’histoire, de sa condamnation religieuse à son rôle actuel dans nos sociétés de consommation. De son côté, Damien Karbovnik nous expliquera comment, dans le contexte de pandémie, nos émotions sont particulièrement mises à l’épreuve, favorisant le développement d’un discours entre religion et science… Entre envie et quête de sens ?

Bibliothèque l’Alinéa, Strasbourg 4 Rue René Descartes 67000 Strasbourg 67200

organisateur : https://bu.unistra.fr/opac/.do Bibliothèque l’Alinéa, Strasbourg