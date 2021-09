Paris Bibliothèque Gutenberg Paris En dedans de moi Bibliothèque Gutenberg Paris Catégorie d’évènement: Paris

En dedans de moi Bibliothèque Gutenberg, 9 octobre 2021, Paris. Fête de la science 01 – 09 octobre

Bibliothèque Gutenberg Bibliocité pour les bibliothèques de la Ville de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 13h30 à 18h00

samedi 02 octobre – 13h30 à 18h00

dimanche 03 octobre – 13h30 à 18h00

mardi 05 octobre – 13h30 à 18h00

mercredi 06 octobre – 13h30 à 18h00

jeudi 07 octobre – 13h30 à 18h00

vendredi 08 octobre – 13h30 à 18h00

samedi 09 octobre – 13h30 à 18h00 Territoire souvent méconnu, le corps est l’enjeu d’une longue découverte pour l’enfant.

La Cie Désuète présente 7 silhouettes humaines de 1m50 en métal, complétées par des magnets figurant : organes, émotions, concepts… Île-de-France>Paris

Bibliothèque Gutenberg 8 Rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris 75015 organisateur : Bibliothèque Gutenberg

