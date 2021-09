Vauhallan Bibliothèque Gérard de Nerval Essonne, Vauhallan Au coeur de l’enquête Bibliothèque Gérard de Nerval Vauhallan Catégories d’évènement: Essonne

Au coeur de l’enquête Bibliothèque Gérard de Nerval, 6 octobre 2021, Vauhallan. Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque Gérard de Nerval Bibliothèque Gérard de Nerval Vauhallan. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Peut-on venir sur une scène de crime sans aucune protection ?

Qu’est-ce qu’une analyse ADN ?

Savez-vous reconnaître des empreintes digitales ?

Une enquête rondement menée par les experts des Petits Débrouillards pour vous permettre de répondre à toutes ces questions grâce à de multiples expériences ! Île-de-France>Essonne

Bibliothèque Gérard de Nerval Maison des Arts Allée des Ecoles 91430 Vauhallan 91430 organisateur : Bibliothèque Gérard de Nerval

