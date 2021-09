Chenôve Bibliothèque François Mitterrand Chenôve, Côte-d'Or Les Petits Débrouillards fêtent les sciences à la bibliothèque ! Bibliothèque François Mitterrand Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30 Venez découvrir l’électronique et la programmation grâce à des ateliers participatifs, ludiques et rigolos !

Découverte du Makey Makey, de l’Arduino, du Rapsberry pi… plusieurs ateliers seront proposés en continu. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Bibliothèque François Mitterrand Place Michel Colucci 21300 Chenôve 21300 organisateur : Bibliothèque François Mitterrand

