Mulhouse Bibliothèque du Drouot Haut-Rhin, Mulhouse L’émotion de la découverte : l’homme à la conquête du ciel Bibliothèque du Drouot Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

L’émotion de la découverte : l’homme à la conquête du ciel Bibliothèque du Drouot, 6 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque du Drouot Le réseau des bibliothèques de Mulhouse. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h15 à 16h30 Lectures d’albums autour de la thématique de l’air et du ciel, suivies d’une séance de bricolage avec la création d’un mini-parachute à l’aide de matériaux simple et d’une figurine. Grand Est>Haut-Rhin

Bibliothèque du Drouot 5 Rue de Provence 68100 Mulhouse 68100 organisateur : https://bibliotheques.mulhouse.fr/ Bibliothèque du Drouot

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Bibliothèque du Drouot Adresse 5 Rue de Provence 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Bibliothèque du Drouot Mulhouse