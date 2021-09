Sens Bibliothèque des Champs Plaisants Sens, Yonne Panique à la bibliothèque ! Bibliothèque des Champs Plaisants Sens Catégories d’évènement: Sens

vendredi 01 octobre – 18h30

vendredi 01 octobre – 20h00 « Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? »

À l’occasion de la Fête de la science 2021, venez participer à un escape game dans vos bibliothèques.

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. Bourgogne-Franche-Comté>Yonne

Bibliothèque des Champs Plaisants 7 Rue Mal de Lattre de Tassigny 89100 Sens 89100 organisateur : http://www.pavillon-sciences.com/web/ Bibliothèque des Champs Plaisants

