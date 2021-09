Villar-Saint-Pancrace Bibliothèque de Villard-Saint-Pancrace Hautes-Alpes, Villar-Saint-Pancrace Les petits météorologues Bibliothèque de Villard-Saint-Pancrace Villar-Saint-Pancrace Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h30 À l’aide de matériaux de récup’, les enfants fabriqueront leur petite station météo pour prévoir le temps qu’il fera demain, savoir d’où vient le vent, mesurer la pluie et l’humidité dans l’air.

Après un petit échange avec un prévisionniste du Centre Météo France de Briançon pour découvrir les secrets du métier, les enfants mettront la main à la pâte pour réaliser un baromètre, une girouette, un pluviomètre ou un hygromètre pendant que les parents participent à la rencontre « Prévoir la pluie et le beau temps : des outils et des hommes » à quelques pas de la bibliothèque !

Pour approfondir sur le sujet, la bibliothèque de Villard-Saint-Pancrace proposera une sélection de livres sur la météo en partenariat avec la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes.

> avec un prévisionniste-nivologue du Centre Météo France de Briançon et les bibliothécaires de Villard-Saint-Pancrace

Durée : 2hÀ partir de 8 ans

L’activité pour les enfants se fera dans la salle des associations en haut à côté de la bibliothèque, 10 enfants de 7 à 11 ans.

La conférence aura lieu dans la salle du conseil, 15 personnes maximum

Réservation obligatoire : 04 92 21 05 27 – mairie.vsp.secretariat2@orange.fr

Bibliothèque de Villard-Saint-Pancrace Chemin de la Jalasse 05100 Villar-Saint-Pancrace

