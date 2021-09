Saint-Martin-la-Pallu Bibliothèque de Vendeuvre Saint-Martin-la-Pallu, Vienne Microbes au quotidien Bibliothèque de Vendeuvre Saint-Martin-la-Pallu Catégories d’évènement: Saint-Martin-la-Pallu

Microbes au quotidien Bibliothèque de Vendeuvre, 2 octobre 2021, Saint-Martin-la-Pallu. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque de Vendeuvre COUVRAT Laurence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30

samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30 Souvent vus comme des vecteurs de maladies, les microbes peuvent aussi se montrer inoffensifs et utiles à l’homme. Ils ont été utilisés bien avant de savoir à quoi ils ressemblent. D’abord un regard sur notre table où bon nombre d’aliments ne seraient pas au menu sans un petit « coup de pouce » des micro-organismes, puis on se concentre sur le microscope pour observer la vie grouillante … d’un plateau de fromages. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Bibliothèque de Vendeuvre 1 rue du Chemin Vert 86380 Saint-Martin-la-Pallu 86380 organisateur : Bibliothèque de Vendeuvre

