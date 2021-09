Saint-Gilles Bibliothèque de Saint-Gilles Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles Les dessous des bâtons lumineux Bibliothèque de Saint-Gilles Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Gilles

Les dessous des bâtons lumineux Bibliothèque de Saint-Gilles, 6 octobre 2021, Saint-Gilles. Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque de Saint-Gilles Espace des Sciences. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 16h15 à 17h00

mercredi 06 octobre – 17h00 Cet atelier expérimental et visuel vise à comprendre le fonctionnement des célèbres bâtons lumineux, appréciés des petits comme des grands, et de discuter ensemble des croyances que ceux-ci alimentent. Ainsi, nous verrons les processus impliqués lorsque l’on plie ces bâtonnets? Est-il utile de les mettre au frigo? Est-il possible de les refaire rebriller? Bretagne>Ille-et-Vilaine

Bibliothèque de Saint-Gilles 12 Rue de Rennes 35590 Saint-Gilles 35590 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Bibliothèque de Saint-Gilles

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles Autres Lieu Bibliothèque de Saint-Gilles Adresse 12 Rue de Rennes 35590 Saint-Gilles Ville Saint-Gilles lieuville Bibliothèque de Saint-Gilles Saint-Gilles