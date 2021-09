Quinçay Bibliothèque de Quinçay Quinçay, Vienne Enquête sur la disparition des abeilles Bibliothèque de Quinçay Quinçay Catégories d’évènement: Quinçay

mercredi 06 octobre – 18h00 L’évolution de la biodiversité est un phénomène dynamique. Cependant le taux d’extinction des espèces apparait aujourd’hui nettement supérieur au taux d’extinction « naturel ». Pourtant cette biodiversité est nécessaire pour améliorer et maintenir le bien-être de l’espèce humaine (service écosystémique). Par exemple, la préservation de la biodiversité est indispensable à la durabilité de l’agriculture et l’évaluation économique de la valeur de la biodiversité est probablement sous-estimée. L’agriculture intensive s’accompagne de la destruction d’habitats, la diminution des ressources (diversité, quantité et qualité) et l’usage de pesticides avec pour conséquence le déclin des insectes pollinisateurs.

Mais comment expliquer la soudaine disparition des abeilles ? Est-ce que l'agriculture intensive est la seule responsable ? Est-ce que le frelon asiatique est coupable ?

