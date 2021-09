Quinçay Bibliothèque de Quinçay Quinçay, Vienne Les insectes pollinisateurs Bibliothèque de Quinçay Quinçay Catégories d’évènement: Quinçay

Vienne

Les insectes pollinisateurs Bibliothèque de Quinçay, 14 octobre 2021, Quinçay. Fête de la science 02 – 14 octobre

Bibliothèque de Quinçay COUVRAT Laurence. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

lundi 04 octobre – 15h00

mercredi 06 octobre – 15h00

jeudi 07 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 10h00

lundi 11 octobre – 15h00

mercredi 13 octobre – 15h00

jeudi 14 octobre – 15h00 Venez découvrir le rôle des insectes pollinisateurs à travers divers supports et une exposition qui abordera la relation indispensable entre la plante et l’insecte . Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Bibliothèque de Quinçay 5 Rue des Quintus 86190 Quinçay 86190 organisateur : Bibliothèque de Quinçay

Détails Catégories d’évènement: Quinçay, Vienne Autres Lieu Bibliothèque de Quinçay Adresse 5 Rue des Quintus 86190 Quinçay Ville Quinçay lieuville Bibliothèque de Quinçay Quinçay