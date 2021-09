Puy-Saint-Martin Bibliothèque de Puy-Saint-Martin Drôme, PUY-SAINT-MARTIN La Feuille d’arbre, du botaniste à l’artiste Bibliothèque de Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Drôme

PUY-SAINT-MARTIN

La Feuille d'arbre, du botaniste à l'artiste
Bibliothèque de Puy-Saint-Martin, 29 septembre 2021, Puy-Saint-Martin.
Fête de la science 29 septembre

Bibliothèque de Puy-Saint-Martin
Réservation obligatoire
Grand public.

mercredi 29 septembre – 10h00 à 11h30 Lorsqu’Henri MATISSE se prend à dessiner un platane et que ses feuilles ressemblent à celles d’un cerisier, le botaniste sort sa loupe ! Manipulations, jeux et défis s’enchaînent abordant les notions de clés de détermination, de cercle chromatique, de classification… avant de s’essayer à la composition audacieuse d’un arbre de papier « à la manière de Matisse » ! Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Bibliothèque de Puy-Saint-Martin
4 espace Chantecaille 26450
http://www.lesclevos.com/

