Escape game « Recherche à risque » Bibliothèque de Puy-Saint-André, 13 octobre 2021, Puy-Saint-André.

Fête de la science 13 octobre

Bibliothèque de Puy-Saint-André Communauté de Communes du Briançonnais. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 13 octobre – 16h30 à 19h00

Votre mission ? Retrouver tous les indices disséminés dans la bibliothèque par une scientifique mystérieusement disparue pour sortir de la bibliothèque et sauver l’humanité entière !

Alors que l’air extérieur est contaminé et que les secours sont en route, vous seuls êtes capables de trouver le remède.

Mais attention, vous n’aurez qu’une heure…

Saurez-vous décrypter et récupérer tout le travail de la scientifique avant l’évacuation en urgence de la ville ?

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale, dans le monde de la recherche scientifique.

> en partenariat avec la ludothèque de Briançon « Au coin du jeu »

Durée : 1h30À partir de 14 ans

Rdv à la Bibliothèque (près de la mairie) de Puy-Saint-André

Réservation obligatoire : 04 92 20 24 26 – mairie@puysaintandre.fr—Un Escape Game réalisé par Science Animation et Délires d’Encre, et soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le cadre de la Fête de la science 2019.

Bibliothèque de Puy-Saint-André Le Chef Lieu 05100 Puy-Saint-André 05100

Bibliothèque de Puy-Saint-André