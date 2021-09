Atelier “Le voyage des saveurs” Bibliothèque de Malintrat, 6 octobre 2021, Malintrat.

Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque de Malintrat Médiathèque Jardins de la Culture. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

La science explique le voyage des saveurs vers le cerveau, néanmoins chaque individu apprécie différemment ces saveurs. En effet, chacun détient des sens plus ou moins éveillés. La vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût sont des sens qui permettent la réception d’information à travers des capteurs : les yeux, les oreilles, le nez, la peau, la langue. Grâce à la science et à la gastronomie, le voyage de saveurs vers le cerveau vise à expliquer et à comprendre ce qu’est le goût et ce qui arrive en absence d’un sens comme la vision par exemple. Étant donné l’importance de l’environnement émotionnel, social, culturel et aussi physico-chimique des aliments, l’expérience gustative est fonction de nos connaissances et capacités.

Dans ce cadre, nous proposons de réaliser des animations scientifiques débouchant sur la fabrication des aliments qui sont propres à cette cuisine moléculaire mais aussi de les comparer aux aliments naturels à travers des ateliers expérimentaux du goût.

Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Bibliothèque de Malintrat Rue de l’Hôtel-de-Ville 63510 Malintrat 63510

organisateur : Bibliothèque de Malintrat