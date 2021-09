Latillé Bibliothèque de Latillé Latillé, Vienne Fabriquons du papier recyclé ! Bibliothèque de Latillé Latillé Catégories d’évènement: Latillé

Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque de Latillé COUVRAT Laurence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30

samedi 02 octobre – 16h00 L’Homme entre dans l’Histoire avec la naissance de l’écriture, mais qui dit « écriture » dit « supports ».

Au début l’Homme va utiliser tout ce qu’il peut trouver dans son environnement : pierre, os, argile…

C’est au IIe siècle avant notre ère, en Chine, que le papier verra le jour, il sera repris au sein de toutes les civilisations jusqu’à devenir un objet incontournable de notre quotidien (livres, billets de banques, cartons, papiers d’hygiène, papier d’impression…).

Mais l’accroissement de la population mondiale et l’évolution de nos modes de vie (augmentation des déchets, pollution..), demandent de repenser les moyens de production qui doivent allier économie et environnement : la notion de développement durable voit le jour. Le papier devient alors recyclé. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

