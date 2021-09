La Wantzenau Bibliothèque de La Wantzenau Bas-Rhin, La Wantzenau Wantz Lab Bibliothèque de La Wantzenau La Wantzenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

mercredi 06 octobre – 10h30 à 12h00

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30 Sais-tu que la science est un domaine avec lequel nous vivons chaque jour ? Lors de cet atelier, tu réaliseras des expériences spectaculaires, et découvriras que les phénomènes qui nous entourent ont tous une explication scientifique ! Viens comprendre la chimie, la physique, la biologie en t’amusant, émotions fortes garanties !! Grand Est>Bas-Rhin

