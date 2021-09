Bac à sable à réalité augmentée Bibliothèque de La Salle les Alpes, 2 octobre 2021, La Salle-les-Alpes.

Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque de La Salle les Alpes Communauté de Communes du Briançonnais. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30

samedi 02 octobre – 16h00

Autour d’un bac à sable interactif, les enfants découvrent la cartographie et la géomorphologie en modelant le sable pour former des paysages en 3D.

Au gré des manipulations, les reliefs et cours d’eau s’animent grâce aux projections et les enfants observent en temps réel l’évolution des paysages créée par le ruissellement de l’eau et l’érosion.

Une expérience sensitive, ludique et instructive !

> avec l’association Les Petits Débrouillards

Durée : 1hÀ partir de 8 ans

Rdv à la Bibliothèque (au 1er étage du centre commercial Pré-Long) de La Salle les Alpes

Réservation obligatoire : 04 92 24 83 75 – bibliotheque.lasalle@wanadoo.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Bibliothèque de La Salle les Alpes Pré Long 05240 La Salle-les-Alpes 05240

organisateur : http://www.ccbrianconnais.fr/ Bibliothèque de La Salle les Alpes