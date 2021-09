Dans nos bulles électriques Bibliothèque de Fontaine d’Ouche, 2 octobre 2021, Dijon.

Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque de Fontaine d’Ouche Bibliothèque de Fontaine d’Ouche – Dijon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Entre grands classiques et futurs incontournables, la BD a toujours eu une place prépondérante dans l’imaginaire scientifique et technologique. Qu’elle dissèque l’actualité ou cherche à prédire notre avenir, la BD stimule notre intellect pour interroger le rapport entre nature et culture, et plus particulièrement entre l’homme et la machine.

Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Bibliothèque de Fontaine d’Ouche Place André Gervais 21000 Dijon 21000

