Mulhouse Bibliothèque de Dornach Haut-Rhin, Mulhouse Réinvente ton quotidien Bibliothèque de Dornach Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Réinvente ton quotidien Bibliothèque de Dornach, 6 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque de Dornach Le réseau des bibliothèques de Mulhouse. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 14h00 Un atelier pour imaginer sa propre invention, qui changera son quotidien ou celui des autres. Des plans jusqu’à la réalisation d’une maquette ou d’un dessin, la séance est l’occasion de se mettre dans la peau d’un inventeur. Grand Est>Haut-Rhin

Bibliothèque de Dornach 3 rue de Thann 68200 organisateur : https://bibliotheques.mulhouse.fr/ Bibliothèque de Dornach

