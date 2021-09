Chalandray bibliothèque de Chalandray Chalandray, Vienne La magie des bulles de savon bibliothèque de Chalandray Chalandray Catégories d’évènement: Chalandray

Vienne

La magie des bulles de savon bibliothèque de Chalandray, 2 octobre 2021, Chalandray. Fête de la science 02 octobre

bibliothèque de Chalandray COUVRAT Laurence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30 Lors de cet atelier, les enfants découvrent les principes physiques qui leur permettront de comprendre comment faire d’énormes bulles et mettre au point une “sauce” très efficace ! Nouvelle-Aquitaine>Vienne

bibliothèque de Chalandray 86190 Chalandray 86190 organisateur : bibliothèque de Chalandray

Détails Catégories d’évènement: Chalandray, Vienne Autres Lieu bibliothèque de Chalandray Adresse 86190 Chalandray Ville Chalandray lieuville bibliothèque de Chalandray Chalandray