L’astronomie se la raconte Bibliothèque de Cervières, 9 octobre 2021, Cervières. Fête de la science 02 – 09 octobre

Bibliothèque de Cervières Communauté de Communes du Briançonnais. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00 Depuis 2011, toute l’astronomie professionnelle en Île-de-France (soit 19 laboratoires de recherche) s’est structurée en réseau. Coordonnée par l’Observatoire de Paris, cette plateforme de recherche professionnelle, unique en son genre, se positionne comme un pôle de référence mondiale sur les questions liées à l’Univers, à son histoire, à son contenu et à son évolution, ainsi qu’à l’émergence de la vie.

L’exposition « L’astronomie se la raconte » met en lumière l’incroyable diversité des recherches du réseau à travers 18 thématiques et présente les différentes avancées de la recherche dans ces domaines.

Partant d’affiches aux visuels créatifs et décalés qui attisent la curiosité, l’exposition conduit les visiteurs du fond des mers aux confins de l’espace pour une exploration fascinante du vivant, de la matière et de l’Univers.

Rdv à la Bibliothèque (au 1er étage du foyer de ski de fond, en bordure de la RD902) de Cervières

Informations : 06 72 85 87 46 – catherine.lionnet@orange.fr

L’exposition sera également visible à Montgenèvre, à l’Office de Tourisme, du 25 octobre au 5 novembre 2021, du lundi au vendredi 9h – 12h30 / 13h30 – 17h.Informations : 04 92 21 52 52 – accueil@montgenevre.com Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Bibliothèque de Cervières Le Chef Lieu 05100 Cervières 05100 organisateur : http://www.ccbrianconnais.fr/ Bibliothèque de Cervières

