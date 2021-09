Cervières Bibliothèque de Cervières Cervières, Hautes-Alpes Explorer le ciel nocturne : les cartes du ciel Bibliothèque de Cervières Cervières Catégories d’évènement: Cervières

Hautes-Alpes

Explorer le ciel nocturne : les cartes du ciel Bibliothèque de Cervières, 2 octobre 2021, Cervières. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque de Cervières Communauté de Communes du Briançonnais. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00 Indispensable pour reconnaître les étoiles les plus brillantes et repérer les constellations tout au long de l’année, les cartes du ciel sont des outils précieux pour observer le ciel nocturne.

Après une présentation des objets célestes et du fonctionnement des cartes, chacun pourra fabriquer sa propre carte, à glisser dans sa poche pour de belles soirées sous les étoiles.

> avec Laurie Brunet de la Maison de la Géologie et du Géoparc

Durée : 1h30

Tout public (à partir de 7 ans)

Rdv à la Bibliothèque (au 1er étage du foyer de ski de fond, en bordure de la RD902) de Cervières

Réservation obligatoire : 06 72 85 87 46 – catherine.lionnet@orange.fr Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Bibliothèque de Cervières Le Chef Lieu 05100 Cervières 05100 organisateur : http://www.ccbrianconnais.fr/ Bibliothèque de Cervières

Détails Catégories d’évènement: Cervières, Hautes-Alpes Autres Lieu Bibliothèque de Cervières Adresse Le Chef Lieu 05100 Cervières Ville Cervières lieuville Bibliothèque de Cervières Cervières