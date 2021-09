Boivre-la-Vallée Bibliothèque de Benassay Boivre-la-Vallée, Vienne De la graine à la plante Bibliothèque de Benassay Boivre-la-Vallée Catégories d’évènement: Boivre-la-Vallée

De la graine à la plante Bibliothèque de Benassay, 6 octobre 2021, Boivre-la-Vallée. Fête de la science 06 octobre

Bibliothèque de Benassay COUVRAT Laurence. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 06 octobre – 16h00 à 17h30 En quoi les végétaux sont-ils des êtres vivants ? De quoi ont besoin les plantes pour grandir et se développer ? D’où provient la plante ? De quoi est constituée la graine ? Autant de questions qui nous permettront de définir la notion de « vivant », de comprendre les besoins des plantes et de pointer du doigt leur place dans les interactions avec leur environnement. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

