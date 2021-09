Angers Bibliothèque de Belle Beille Angers, Maine-et-Loire Où est le bonheur ? Bibliothèque de Belle Beille Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Où est le bonheur ? Bibliothèque de Belle Beille, 10 octobre 2021, Angers. Fête de la science 09 – 10 octobre

Bibliothèque de Belle Beille Structure Fédérative de Recherche en santé d’Angers. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 La formule biochimique du bonheur vient enfin d’être découverte par les chercheuses et chercheurs des équipes de recherche en Biologie Santé d’Angers. Malheureusement, cette formule tant convoitée leur a été dérobée. Ils ont besoin de vous pour résoudre cette énigme ! Rejoignez les pour mener l’enquête et les aider à retrouver la composition de cette mystérieuse émotion. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Bibliothèque de Belle Beille 5 Rue le Nôtre 49000 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Bibliothèque de Belle Beille

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Bibliothèque de Belle Beille Adresse 5 Rue le Nôtre 49000 Angers Ville Angers lieuville Bibliothèque de Belle Beille Angers